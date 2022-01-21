الأردن يطالب بزيادة حصة دعم اللاجئين الفلسطينيين المستفيدين من "الأونروا" البالغة 143 مليون دولار

الوكيل الاخباري - تبلغ حصة الأردن من موازنة البرامج (الموازنة الرئيسية) في 2022 لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، نحو 143 مليون دولار، فيما طالب الأردن بزيادة الحصة الموجهة للاجئين الفلسطينيين فيه.

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وقالت الناطقة الرسمية للوكالة الأممية تمارا الرفاعي، إن الحصة الموجهة لرعاية اللاجئين الفلسطينيين في الأردن تبلغ 143.767652 مليون دولار، مُشكلة نحو 18% من موازنة البرامج (الموازنة الرئيسية) لأونروا التي تبلغ 806 ملايين دولار.



ونال قطاع غزة الحصة الأكبر من الأموال الموجهة لرعاية اللاجئين الفلسطينيين المقيمين فيه، وبقيمة 314.916927 مليون دولار، أي نحو 39% من موازنة البرامج (الموازنة الرئيسية) لأونروا.



وتسعى الوكالة إلى الحصول على 1.6 مليار دولار من المجتمع الدولي في عام 2022، لتمكينها من تغطية احتياجات الملايين من لاجئي فلسطين وتأمين الخدمات والبرامج الحيوية المنقذة لحياتهم، والتي تشمل التعليم والصحة والمعونات الغذائية.



وقال المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان، إن "موازنة أونروا في الأردن لا تتناسب مع عدد اللاجئين الفلسطينيين في الأردن البالغ عددهم نحو 2.4 مليون، ويشكلون نحو 40% من اللاجئين الفلسطينيين في جميع الأقاليم".



وأعلنت أونروا مؤخرا، أن 5.8 ملايين لاجئ فلسطيني مسجل لديها، وموزعين على بلدان مختلفة.



وفي الوقت الذي "تُشكل فيه موازنة أونروا في الأردن نحو 18% فقط من موازنة البرامج … طالب الأردن بزيادة حصته منذ زمن طويل لتتناسب مع عدد اللاجئين الفلسطينيين على أراضيه"، وفق خرفان.



ورأى المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية التي تتبع وزارة الخارجية أن، "أونروا تعتمد على كرم الدولة الأردنية مع جميع اللاجئين".



وقالت أونروا إنها "خصصت 365 مليون دولار للاستجابة الإنسانية الطارئة في سوريا ولبنان والأردن، لدعم اللاجئين الفلسـطينيين المتضرريـن مـن حـالات الطـوارئ المتداخلـة، بمـا فـي ذلـك الصراع السـوري، وأزمة كورونا والأزمـة السياسـية والاقتصادية التي تواجـه لبنان".



وذكر خرفان أن "الأردن لا يستفيد من موازنة الطوارئ في أونروا، كون الأردن يتمتع بأمن واستقرار، بعكس الأقاليم الأخرى التي تعاني من حروب وعدم استقرار".



كما رصدت أونروا 806 ملايين دولار لموازنة البرامج، وهي الأموال اللازمة لخدمـات التنميـة البشـرية الأساسية للوكالة، كالتعليم، والصحـة، والإغاثـة، والخدمـات الاجتماعيـة، والحمايـة.



ويقدم الأردن للاجئين الفلسطينيين خدمات مباشرة وغير مباشرة، أكثر مما تنفقه أونروا في جميع مناطق عملها، وفق خرفان.



وعبر خرفان عن أمله في أن يكون وضع أونروا المالي في 2022 أفضل من العام الماضي، بعد "الاتفاقيات متعددة السنوات الموقعة بين أونروا ودول مانحة في مؤتمر بروكسل".



وواجهت الوكالة العام الماضي أزمات مالية متعددة أدت إلى توتر مع العاملين لديها الذين لوحوا بإضراب عام بعد التوصل لتفاهم مع إدارة الوكالة، وأعلنت أونروا أنها مرت بـ "تهديد وجودي بسبب الأزمة المالية غير المسبوقة ووضع أكثر من مأساوي" وتعرضها لـ "الاستهداف" من جهات لم تُسمها.



وتمكن المؤتمر الوزاري الدولي لدعم وكالة (أونروا) والذي نظمه الأردن والسويد في بروكسل في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي من الحصول على تعهدات متعددة السنوات (من سنتين إلى 5 سنوات) بقيمة 614 مليون دولار، واعتبرت أونروا أن تحقيق الجمع بين التعهدات سيُعادل 40% من احتياجات الميزانية الأساسية للوكالة لعام 2022.



وكان المؤتمر يهدف لحشد مبالغ مرصودة لأكثر من عام، أي تعهدات متعددة السنوات تمكن الوكالة من التخطيط لمدة 3 سنوات على سبيل المثال من دون الاقتراب من الانهيار كل عام.



وتأسست "أونروا" كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وفُوضت بتقديم المساعدة والحماية لنحو 5.7 مليون لاجئ من فلسطين مسجلين لديها.



وتُقدم "أونروا" المساعدة للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وتشمل خدمات "أونروا" التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.