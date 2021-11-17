الأردن يفوز بجوائز التميّز الحكومي العربي

الوكيل الاخباري - فاز الأردن بأربع من جوائز الدورة الأولى لجائزة التميّز الحكومي العربي، التي تنظمها المنظمة العربية للتنمية الإدارية.



وتسلّم السفير الأردني في القاهرة ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أمجد العضايلة شهادات ودروع الجوائز، التي فاز بها صندوق المعونة الوطنية عن فئة "أفضل مشروع عربي حكومي لتنمية المجتمع"، والعقيد الطبيب صلاح الدين إبراهيم الطرابشة/ الخدمات الطبية الملكية، عن فئة "أفضل موظف حكومي عربي"، والأستاذة منى محمد سلمان مشعل/ المركز الوطني للبحوث الزراعية، عن فئة "أفضل موظفة حكومية عربية".

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