الأرصاد: أجواء مشمسة ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق اليوم

الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الاجواء اليوم الاربعاء مشمسة ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية وانعدامها احياناً في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول.