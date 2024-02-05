الأردنيون على موعد مع أجواء دافئة في هذا التوقيت

الوكيل الاخباري - تنحسر الأجواء الباردة وتتراجع فرصة تساقط الأمطار في المملكة خلال ساعات ظهر غداً الثلاثاء وفق الأرصاد الجوية .

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وقالت الأرصاد لـ"الوكيل الإخباري" إن الأردنيين سيشعرون بأجواء دافئة خلال الأيام القادمة على عكس الأيام التي أثرت على المملكة بموجات صقيع.



وأضافت أن درجات الحرارة سترتفع تدريجياً مع نهاية الأسبوع الحالي لتصل 16 درجة مئوية في عمان، و28 درجة مئوية في الأغوار والعقبة .



وتأثرت المملكة خلال الأسابيع الماضية بمنخفضات متتالية وتدني بدرجات الحرارة مع تساقط غزير للأمطار في مناطق الشمال والوسط.

