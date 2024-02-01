شاهد تساقط وتراكم خفيف للثلوج في المملكة

الوكيل الإخباري - تساقطت الزخات الثلجية الخفيفة، صباح اليوم الخميس، على لواء الشوبك وفي القادسية.

اضافة اعلان

ونشرت إدارة الأرصاد الجوية فيديو يبيّن تساقط الثلوج والتراكم الخفيف، في معان والطفيلة.



وتشهد المملكة أجواء باردة جداً، وغائمة جزئياً الى غائمة في شمال ووسط المملكة، مع موجة صقيع يستمر تأثيرها الليلة ولغاية فجر غداً في أغلب مناطق المملكة.