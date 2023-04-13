الأرصاد: الجامعة الأردنية تسجل أعلى هطول مطري خلال 48 ساعة - ارقام

الوكيل الإخباري- شهدت منطقة الجامعة الأردنية أعلى معدل هطول مطري خلال 48 ساعة الماضية بنسبة بلغت 70 ملم وفق إدارة الأرصاد الجوية.

اضافة اعلان



وقالت الأرصاد الجوية أن كمية الهطول المسجلة في محطة حدائق الحسين بلغت 61.0ملم ، تلتها رأس منيف 60.3ملم وفي مدينة السلط 53.1 .



وسجلت مدينة إربد 46,00 ملم، تليها محافظة الطفيلة 35.5ملم وفي دير علا 33.4.



وبلغت كميات الأمطار في الباقورة 29.9 ملم، مطار عمان المدني 23.1 ملم ، جرش 21.1 ملم.



والربة 18.2 ملم ، الشوبك 17.0، وفي مادبا 15.8 ملم تليها محافظة الزرقاء 12 ملم والرمثا 11 ملم .





وادي الضليل10.0 ملم، وفي الغباوي 8.3 ملم و 8.2ملم في المفرق تليها القطرانة 5.9 ووادي موسى 4.0 ملم.







