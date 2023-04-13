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الخميس، 13-04-2023 02:10 م

الأرصاد: الجامعة الأردنية تسجل أعلى هطول مطري خلال 48 ساعة - ارقام

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الوكيل الإخباري- شهدت منطقة الجامعة الأردنية أعلى معدل هطول مطري خلال 48 ساعة الماضية بنسبة بلغت 70 ملم وفق إدارة الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد الجوية أن كمية الهطول المسجلة في محطة حدائق الحسين بلغت 61.0ملم ، تلتها رأس منيف 60.3ملم وفي مدينة السلط 53.1 .

وسجلت مدينة إربد 46,00 ملم، تليها محافظة الطفيلة 35.5ملم  وفي دير علا 33.4.

وبلغت كميات الأمطار في الباقورة 29.9 ملم، مطار عمان المدني 23.1 ملم ، جرش 21.1 ملم.

والربة 18.2 ملم ، الشوبك 17.0، وفي مادبا 15.8 ملم تليها محافظة الزرقاء 12 ملم والرمثا 11 ملم .


وادي الضليل10.0 ملم، وفي الغباوي 8.3 ملم و 8.2ملم في المفرق تليها القطرانة 5.9 ووادي موسى 4.0 ملم.



 




 

 


 

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