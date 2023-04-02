أبو كركي يعلّق بعد الهزة الارضية التي وقعت في غور الأردن

الوكيل الإخباري - قال أستاذ علم الزلازل في الجامعة الأردنية الدكتور نجيب أبو كركي، إن الهزات الصغيرة التي تسجل 2-3 درجات على مقياس ريختر والتي تحصل هنا وهناك غير مقلقة الا ان اصبحت اعدادها بالعشرات في الساعة الواحدة.



ونشر ابو كركي، عبر حسابه على "فيسبوك" خارطة الهزات بمنطقة النشاط الزلزالي خلال الساعات الماضية، مشيرا الى انه يوجد هزة واحدة بقوة اقل من 3 درجات.



واكد أنه لا يستطيع الاجابة على كل الاسئلة خاصة التي تتكرر، معتبرا ان عدم اجابته يعد تطمينا.

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ووقعت أمس السبت هزة أرضية بقوة 3.2 درجة وعلى عمق 1 كم مركزها غور الأردن، شمال منطقة الكرامة في تمام الساعة 9:25 دقيقة ، وفق مدير مرصد الزلازل الأردني غسان سويدان.



