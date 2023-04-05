الجامعة الأردنية تفتح أبوابها لمبادرات شبابية تنظم إفطارات ونشاطات رمضانية

الوكيل الإخباري-

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احتضنت الجامعة الأردنية أمس عددا من المبادرات التطوعية والنشاطات الرمضانية، حضره ما يقارب ٣٠٠٠ شخص.حيث قدمت الجامعة المكان لتلك المبادرات، والدعم اللوجستي الذي جاء بإشراف وحدة الإعلام والعلاقات العامة والإذاعة، وكان أكبر حفل إفطار تشهده الجامعة، وقد اختار معظم الناس أن يجلسوا على النجيل في باحات الأردنية الخضراء، رغم توفر الطاولات والكراسي طوال الوقت، فيما كان الخيار الآخر لعدد منهم في الجلوس على الكراسي بعد أن امتلأت المساحات الخضراء.وكان هناك ما يقارب ٥٠٠ متطوع من داخل الجامعة وخارجها لتنظيم الإفطارات والفقرات والفعاليات، كالرسم على وجوه الاطفال وتوزيع الهدايا عليهم، وتصويرهم مع الشخصيات الكرتونية.