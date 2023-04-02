مذكرات تعاون بين الجامعة الأردنية والمركز الوطني للسكري

الوكيل الإخباري- وقعت الجامعة الأردنية والمركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة اليوم الأحد عددًا من مذكرات التفاهم والتعاون المشترك.

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ووقع المذكرات رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات ورئيس المركز الدكتور كامل العجلوني، وذلك بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور محمد الشريدة والنائب الطبي للمركز الدكتورة دانا حياصات، والنائب الدكتور محمد الخطيب من المركز.



وتنص المذكرة الأولى على إنشاء وتشغيل مشروع خلايا للطاقة المتجددة من خلال استئجار قطعة أرض مملوكة للجامعة الأردنية، أما المذكرة الثانية فسيُصار من خلالها إلى الاستثمار في مشروع آخر لإنشاء موقف للسيارات الذكية "مرآب"، بحيث يُستوفى المقابل المادّي للاصطفاف بشكل آلي من خلال آلات خاصة تستقبل الدفع نقدا وبواسطة بطاقات الدفع الإلكتروني، ما سيؤدّي إلى الدخول للمواقف والمحاسبة على بدء الاصطفاف عبر بطاقة إلكترونية.



أما المذكرة الثالثة فنصّت، من خلال ملحق سند مقاولة إيجار بين الجامعة والمركز، على تعديل حدود المأجور في عقد الإيجار ليشمل الشارع الواصل ما بين كلية طب الأسنان وشارع كلية الطب من الجهة الشرقية وسور الجامعة ومبنى الموقف متعدد الطوابق من الجهة الجنوبية وشارع الملكة رانيا العبد الله من الجهة الغربية وشارع مدخل كلية الطب من الجهة الشمالية؛ بحيث تصبح مساحة مركز السكري المأجورة الإجمالية (5.107) دونمات.



كما وقع عبيدات والعجلوني ملحقَ اتفاقية معالجة طبية بين التأمين الصحي للجامعة والمركز، من خلال تعديل البند السّابع فيها كما يلي: إذا تمت المعالجة داخل المركز تتحمل الجامعة نسبة (80%) من قيمة المعالجة، ويتحمل المشتركون أو المنتفعون (20%) منها، ويمنح المركز نسبة خصم (30%) من قيمة المطالبة الإجمالية، ويُستثنى من ذلك الأدوية والمستلزمات الطبية، كما سيُصار إلى استقبال وصفات الأدوية غير المتوفرة في المستشفى وصرفها من المركز دون كشفية وبنسبة تحمل للمريض تبلغ (12%).



كما وقع عبيدات والعجلوني على ملحق اتفاقية التآلف بين الطرفين، وذلك بتعديل البند الثالث عشر ليصبح كما الآتي: تُخصِّص الجامعة لأبناء العاملين في المركز 5 مقاعد في تخصصات البكالوريوس، ضمن البرنامج الموازي كُلَّ عام جامعي، شريطة أن تتوافر فيهم شروط القبول، وعلى أن تُوزّع هذه المقاعد على كليات الجامعة، بحيث لا يُقبل أكثر من طالب واحد في الكلية الواحدة.