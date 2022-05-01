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الأحد، 01-05-2022 05:07 م

الأرصاد تكشف موعد تعمّق المنخفض الخماسيني المُغبر خلال العيد وتحذّر

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الوكيل الإخباري - حذرت دائرة الأرصاد الجوية من الأحوال الجوية خلال أيام عيد الفطر بسبب المنخفض الخماسيني المُغبر الذي سوف يؤثر بشكل أكبر على المملكة. 

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وقالت الدائرة إنه مع ساعات مساء يوم غدٍ الاثنين تتأثر المملكة تدريجياً بمنخفض خماسيني، حيث تتحول الأجواء إلى مغبرة في العديد من المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق وانعدامها أحياناً في مناطق البادية.


أما يوم الثلاثاء سوف يتعمق تأثير المنخفض الخماسيني، حيث يطرأ مزيد من الارتفاع على درجات الحرارة، وتسود أجواء جافة ومغبرة بشكل عام، وتكون حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة والعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى جنوبية غربية نشطة السرعة.


ومع يوم الأربعاء ينحسر تأثير المنخفض الخماسيني، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

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