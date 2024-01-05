الأرصاد : زخات مطرية واجواء مائلة للبرودة اليوم الجمعة

الوكيل الإخباري- قالت الارصاد الجوية ان الاجواء تكون اليوم الجمعة باردة نسبيا في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات منخفضة .

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واشارت ان هنالك فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر لفترة محدودة في اجزاء من شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وليلا تكون الاجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



وحذرت الارصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية و بعض مناطق البادية و السهول و خطر الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.





