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الأحد، 07-05-2023 06:51 م

الأشغال: أعمال صيانة بأجزاء متفرقة من طريق المطار غدا

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، اليوم الأحد، عن البدء بأعمال صيانة وإعادة تأهيل الخلطات الإسفلتية لأجزاء من طريق المطار من جسر ناعور ولغاية جسر المطار بالاتجاهين، وبمواقع متفرقة اعتبارا من صباح يوم الاثنين، ضمن أعمال عطاء صيانة الخلطات الإسفلتية لطريق المطار.

وقالت الوزارة، إنه سيتم تنفيذ الأعمال في المشروع من الساعة 12 صباحا ولغاية الساعة 6 صباحا من اليوم ذاته.

وأشارت إلى أنه سيتم تنفيذ أعمال المشروع بالكامل للاتجاهين خلال نحو شهر من تاريخ بدء التنفيذ، وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميا.

وبينت انه تم تقسيم الأعمال على مراحل واختيار العمل خلال ساعات الليل لتنفيذ الأعمال؛ بهدف ضمان سلاسة الحركة المرورية على الطريق الحيوي الذي يشهد كثافة مرورية.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم العمل وتحويل حركة السير جزئياً في المنطق المراد صيانتها لغايات تنفيذ أعمال الخلطة الإسفلتية.

وأكدت أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة كافة، داعية المواطنين سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الآمنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الأمن العام.

يشار إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ أعمال صيانة وتحسين على طريق المطار تشمل تنفيذ أعمال خلطات إسفلتية وأعمال سلامة مرورية ومطبات نموذجية بمواقع مختلفة وتنفيذ أعمال الفصل لطريق الخدمة الشرقي بطول 4 كم، وكذلك عمل فتحة التفاف بين طريق الخدمة الغربي والطريق الرئيسي بالقرب من محطة جمال بلازا وتنفيذ عبارات تصريف مياه الأمطار في بعض المواقع.

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