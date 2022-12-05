الإثنين 05-12-2022
الوكيل الاخباري

ورشة توعوية عن الأمن السيبراني لموظفي صندوق المعونة

الملك يلتقي رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب الإيطاليين

اليابان ترصد 318 مليار دولار للتسلح خلال السنوات الـ5 المقبلة

رئيس جامعة البلقاء: خطة شاملة لتطوير كلية عجلون

الملك يؤكد لرئيسة وزراء إيطاليا ضرورة تعزيز التعاون سياسيا واقتصاديا

خلال ساعات.. انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

تخريج كوكبة من كلية سلاح الجو الملكي بالجامعية التقنية

حملة توعوية حول حماية مصادر المياه الجوفية في الطفيلة

الأشغال المؤقتة 3 سنوات ونصف لشخص اشترى كلية من أردني

المنطقة العسكرية الجنوبية تنفذ تمريناً عسكرياً تعبوياً (حد السيف)‏

الإثنين، 05-12-2022 06:06 م

الأشغال المؤقتة 3 سنوات ونصف لشخص اشترى كلية من أردني

122022110611428505306


الوكيل الاخباري - قرَّرت الهيئة القضائية المختصَّة بقضايا الإتجار بالبشر، وضع شخص من جنسية غير أردنية بالسَّجن لمدة ثلاث سنوات ونصف بعد أن اشترى كلية مواطن أردني بـ 12 ألف دينار وثبوت ارتكابه لجناية الإتجار بالبشر وفقًا لأحكام القانون.

وبين قرار التَّجريم أنَّه وفي شهر آذار من العام الحالي (2022)، كان الضَّحية يمرّ بضائقة مالية تتعلق بديون وقروض تراكمت عليه، بعد أن كان يعمل مندوبًا للمبيعات وبسبب حادث سير تعرض له تمَّ تسريحه من العمل، وأصبح هناك من يطالبه بأقساط القروض المستحقة عليه ولم يتمكن من دفعها وعندها فكر ببيع كليته.

وأشار القرار إلى أنَّ الضَّحية، وعبر تطبيق موقع التواصل الاجتماعي، تواصل مع شخص غير أردني والذي استغل الظروف وعرض عليه بيع كليته بمبلغ 12 ألف دينار شامل وتأمينه بكامل تكاليف السفر والإقامة في إحدى الدول الأجنبية، وتمت الموافقة والسفر والتقى بالمُدان الذي كان يعاني من فشل كلوي ودفع له المبلغ كاملا ونقدا وأجريت العملية وانتزعت كليته اليسرى، وعند عودته إلى الأردن تمَّ إلقاء القبض عليه، واعترف أنَّه باع كليته بسبب ظروفه الصَّعبة.

وتنص المادة 9 من قانون الاتجار بالبشر على أنَّه يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد عن 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد عن 20 ألف دينار كل من ارتكب إحدى جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها قانونا.

وبتطبيق النص القانوني على هذه الحادثة تبين للمحكمة أن الأفعال المرتكبة من جانب المُدان والمتمثلة بعرض مبلغ مالي لقاء الحصول على كليته، تمثل جميع أركان وعناصر الجرم المسند إليه، وهي الإتجار بالبشر.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

ورشة توعوية عن الأمن السيبراني لموظفي صندوق المعونة

w

الملك يلتقي رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب الإيطاليين

11202227192556721231960

رئيس جامعة البلقاء: خطة شاملة لتطوير كلية عجلون

www

الملك يؤكد لرئيسة وزراء إيطاليا ضرورة تعزيز التعاون سياسيا واقتصاديا

ww

تخريج كوكبة من كلية سلاح الجو الملكي بالجامعية التقنية

122022422578752406539

حملة توعوية حول حماية مصادر المياه الجوفية في الطفيلة

أخبار متعلقة
هدية-الفالنتين-1

هدية أردنية لزوجها بمناسبة كأس العالم تلهب مواقع التواصل - صورة