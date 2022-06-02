الخميس 02-06-2022
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المنتدى الاقتصادي يشيد ببرنامج تشغيل الأردنيين بمحطات الوقود
دعم مشغلي ومستثمري نقل الركاب بسبب ارتفاع المشتقات النفطية
1309 حالة إسعافية خلال 24 ساعة
إطلاق منصة للاستثمار بين الأردن والاتحاد الاوروبي بقيمة 2.5 مليار يورو
أخبار الشركات
أخبار الشركات
كيا EV6 تحصل على تصنيف خمس نجوم من المنظمة الأوروبية لاختبارات السلامة
"البوتاس العربية" تحذر من صفحات تنشر إعلانات توظيف غير صحيحة
خصومات مميزة على أجهزة تكييف منزلي مختارة بانتظار زبائن "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي"
ساعة HUAWEI WATCH FIT 2 العصرية الجديدة تُبهر الجميع .. قريبًا في الأردن
كورونا
كورونا
بيونتيك تعلن قريبا نتائج دراساتها عن فعالية اللقاحات المعدلة في مقاومة أوميكرون
إصابة وزير الخارجية الياباني بفيروس كورونا
الصحة العالمية: أزمة كورونا تتفاقم في كوريا الشمالية
مليونا بريطاني يعانون من الأعراض طويلة المدى لكورونا
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حماية المستهلك: شرطان لوقف حملة مقاطعة الدجاج
زين تقيم احتفالاً ضخماً وتبهج الأردنيين بالاستقلال
ارتفاع أسعار الدواجن .. ومواطنون يقاطعون
مرض قد يكون مميتا في حالات نادرة .. جدري القرود
منوعات وغرائب
منوعات وغرائب
الأمير هاري وعائلته تحت حماية أمنية خلال زيارتهم لبريطانيا
صور.. شبل يقتحم مدرسة ثانوية في أمريكا
العلم يتنبأ بـ " الطفل الافتراضي " مطلع 2050
خرجت عن سيطرة السائق.. لقطات مرعبة لاشتعال سيارة سباق في انجلترا
ملاعب
ملاعب
نجم الدوري الإنجليزي يقترب من ميلان ،، هل تتم الصفقة ؟!
مجموعة السعودية ،، الأرجنتين تسعى لتقديم اساطير على درب ميسي
الدوري الفرنسي يخسر الزعيم الأخضر وفريق الأسطورة زيدان
رغم تهديدات الاحتلال ،، هلال القدس يسطع في اسيا
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برنامج الوكيل
برنامج الوكيل
الصحة: نتائج عينات حالات الإسهالات فيروسية وليس بكتيرية
العموش: فيروسات الأمعاء المنتشرة حالياً غير مقلقة
حجاوي: خطورة جدري القرود في ظهوره لأول مرة خارج أفريقيا
الخلايلة : تكلفة الحج هذا العام ستكون كما الأعوام الماضية وغرف 3 و 4 نجوم للحجاج الأردنيين
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