الأشغال تنهي التعامل مع 4 انهيارات صخرية على طريق ذيبان - الموجب - الكرك

الوكيل الاخباري - أنهت وزارة الأشغال العامة والأسكان العمل في 4 انهيارات صخرية على طريق ذيبان - الموجب - الكرك، حيث تم إزالة العوائق الترابية والصخرية لإعادة فتح الطريق امام حركة المركبات.



وأكدت الوزارة، أن الطريق سالك ومفتوح أمام حركة السير، داعية المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم التردد بالاتصال بغرف الطوارئ للإبلاغ عن أي حالة طارئة أو ملاحظة خلال الظروف الجوية السائدة وذلك بحسب المعلومات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية.

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