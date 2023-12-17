الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يصدر تقريره عن تشرين الثاني

الوكيل الاخباري - أصدر المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تقريره الدوري لشهر تشرين الثاني والذي يوضح أبرز نشاطاته وإنجازاته.

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وأنهى المجلس المسح الميداني لـنحو 23079 منزلا و218 مؤسسة محلية في كل من محافظة المفرق والكرك/وغور الصافي، والطفيلة، وذلك بهدف تحقيق مستوى أفضل لوصول لأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات مجتمعية تأهيلية دامجة وشاملة وعالية الجودة في تلك المناطق.



وأنهى المجلس توفير متطلبات إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة في كل من جمعية أبناء الطفيلة، وجمعية رعاية الطفل الخيرية.