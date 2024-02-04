الأحد 04-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الغذاء والدواء تتلف 17 طنا من الألبان المغشوشة

بعد 20 عاماً من المحاولات .. أردني ينجح بالثانوية ويتمنى اكمال دراسته

46 قتيلا بسبب الحرائق في تشيلي

بن غفير: يجب تشجيع سكان غزة على الهجرة الطوعية

الأعلى للسكان: السرطان السبب الرئيسي الثاني للوفاة في الأردن

هام من الضمان حول تعديل الزيادة السنوية على الأجر الخاضع لهذه الفئة

شهيدان و7 إصابات بقصف إسرائيلي على دير البلح

أونروا: سكان غزة يموتون أمام أعين العالم

الدوريات الخارجية تكشف سبب الازدحام المروري على طريق المطار

ترخيص السواقين والمركبات تُعلن مواعيد جولات الترخيص المُتنقل للشهر الحالي

الأحد، 04-02-2024 10:51 ص

الأعلى للسكان: السرطان السبب الرئيسي الثاني للوفاة في الأردن

85ad524c-baf4-4229-ae16-0d2020213f54


الوكيل الإخباري - قال المجلس الأعلى للسكان، إن مرض السرطان هو السبب الرئيسي الثاني للوفاة في الأردن، وفقاً لسجل السرطان الأردني، حيث تم تسجيل ما يقرب من ( 10006) حالة سرطان جديدة في عام 2019 ( 76% منها لأردنيين)، وأكثر من نصف حالات السرطان المسجلة بين الأردنيين هي بين النساء (52.1%)  مقابل(47.9% ) بين الذكور.

اضافة اعلان

 

وأضاف المجلس، في إحاطة إعلامية أصدرها بمناسبة اليوم العالمي للسرطان الذي يصادف اليوم، أنه بلغ معدل الإصابة الخام لكافة حالات السرطان بين الأردنيين نحو 104 وفيات لكل مئة ألف من السكان أي (نحو 98 للذكور و 110 للإناث).

 


وبين أنه كانت أعلى نسبة تسجيل للإصابات بمرض السرطان في إقليم الوسط بنسبة  71.2% من إجمالي الحالات المسجلة للأردنيين و11% في إقليم الشمال و 4.3% في إقليم الجنوب.

وأضاف المجلس أنه فيما يتعلق بتوزيع الحالات المسجلة للأردنيين حسب العمر، فقد تم تشخيص 44.5% من الحالات بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما فما فوق، وكانت نسبة الذكور (57%) أكثر من الاناث في هذه الفئة العمرية، بينما تسود الإناث في الفئة العمرية 30-59 سنة (61.7%)، كما أظهر توزيع حالات السرطان الجديدة حسب الفئة العمرية أن 4.1% من الحالات كانت لأعمار اقل من 15 سنة.

 

وقال إن نحو 45% من حالات السرطان بين الذكور الأردنيين تحدث وبالترتيب في المثانة والبروستات (18.1%) ( 9% لكل منهما)، القولون والمستقيم (13.7%)، والرئة والقصبة والشعب الهوائية (13%).


أما بين الاناث فإن نحو 38.5% من حالات السرطان بين الإناث الأردنيات تحدث للثدي، يليها القولون والمستقيم (9.7%)، ثم الغدة الدرقية (6.2%) وسرطان عنق الرحم (4.3%).


اما بين فئة الأطفال فقد كانت أكثر أنواع السرطان شيوعاً هي سرطان الدم بنسبة (33.4%) يليه سرطان الدماغ والجهاز العصبي المركزي (19.4%) ومن ثم سرطان الغدد الليمفاوية (15.9%).

وحول الوفيات بسبب السرطان، أشار المجلس إلى أن أكثر أسباب الوفاة بسبب السرطان شيوعاً عند الذكور كانت أورام الرئة (27.8%)، والقولون والمستقيم (11%)، سرطان الدم (7.1%)، والمعدة (7.1%)، بينما كانت بين الإناث سرطان الثدي (14.6%)، سرطان الدم (10.6%) ،القولون والمستقيم (10.4%)، الغدد اللمفاوية (6.9% )،الرئة (6.6%).


وأكد المجلس على أنه لا يزال الكشف المبكر عن السرطانات الإنجابية في الأردن  متأخراً، حيث أن نسبة النساء في سن الإنجاب اللواتي أجرين فحصاً ذاتياً أو فحصاً من قبل مختص للكشف عن سرطان الثدي خلال العام الماضي وهو أكثر أنواع السرطان انتشاراً بينهن (نحو 40% من مجموع حالات السرطان بين الإناث).


ونوه إلى أنه على الرغم من أن حوالي 65% من النساء في سن الإنجاب قد سمعن عن فحص مسحة عنق الرحم، إلا أن أقل من ربع (24%) النساء في سن الإنجاب ممن سبق لهن الزواج سبق وأن أجرين فحص مسحة عنق الرحم، ووصلت هذه النسبة إلى الثلث بين النساء في السنوات الأخيرة من حياتهن الإنجابية، وتدنت إلى 19%. 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
unnamed

وصول المنتج الغذائي الأردني لأكثر من 130 سوقاً عالمياً

4 (1)

هام من الضمان حول تعديل الزيادة السنوية على الأجر الخاضع لهذه الفئة

M63A0712

وزارة الصحة تتأهل للمرحلة الثانية من جائزة أفضل وزارة عربية ضمن جائزة التميز الحكومي العربي

514533

الدوريات الخارجية تكشف سبب الازدحام المروري على طريق المطار

main_image65bf387b9d54b

ترخيص السواقين والمركبات تُعلن مواعيد جولات الترخيص المُتنقل للشهر الحالي

9c7ecd_bb3e2e0411fa477eb4549f211009799a_mv2

الزراعة : لم تسجل أي إصابات بالصقيع لبعض المزروعات في وادي الأردن

أخبار متعلقة
imgid141074

الأعلى للسكان: زواج اليافعات بدأ بالتراجع في المجتمع الأردني

13126Image

الأعلى للسكان: الوسائل التقليدية لتنظيم الحمل والإنجاب متدنية الفعالية

530563

تنظيم الاتصالات تقر مخرجات مشروع تحديث نماذج الربط البيني

ببب

وزير التربية يوجه كلمة بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لمحو الأمية

WhatsApp Image 2024-01-07 at 8.08.24 PM

حزب الاتحاد الوطني ينظم ندوة بعنوان "الموازنة المالية بين المشكلة والحل" - صور

659a90d24c59b779f416aba3

ندوة في المفرق حول احتياجات الشباب