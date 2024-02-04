الأعلى للسكان: السرطان السبب الرئيسي الثاني للوفاة في الأردن

الوكيل الإخباري - قال المجلس الأعلى للسكان، إن مرض السرطان هو السبب الرئيسي الثاني للوفاة في الأردن، وفقاً لسجل السرطان الأردني، حيث تم تسجيل ما يقرب من ( 10006) حالة سرطان جديدة في عام 2019 ( 76% منها لأردنيين)، وأكثر من نصف حالات السرطان المسجلة بين الأردنيين هي بين النساء (52.1%) مقابل(47.9% ) بين الذكور.

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وأضاف المجلس، في إحاطة إعلامية أصدرها بمناسبة اليوم العالمي للسرطان الذي يصادف اليوم، أنه بلغ معدل الإصابة الخام لكافة حالات السرطان بين الأردنيين نحو 104 وفيات لكل مئة ألف من السكان أي (نحو 98 للذكور و 110 للإناث).



وبين أنه كانت أعلى نسبة تسجيل للإصابات بمرض السرطان في إقليم الوسط بنسبة 71.2% من إجمالي الحالات المسجلة للأردنيين و11% في إقليم الشمال و 4.3% في إقليم الجنوب.



وأضاف المجلس أنه فيما يتعلق بتوزيع الحالات المسجلة للأردنيين حسب العمر، فقد تم تشخيص 44.5% من الحالات بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما فما فوق، وكانت نسبة الذكور (57%) أكثر من الاناث في هذه الفئة العمرية، بينما تسود الإناث في الفئة العمرية 30-59 سنة (61.7%)، كما أظهر توزيع حالات السرطان الجديدة حسب الفئة العمرية أن 4.1% من الحالات كانت لأعمار اقل من 15 سنة.

وقال إن نحو 45% من حالات السرطان بين الذكور الأردنيين تحدث وبالترتيب في المثانة والبروستات (18.1%) ( 9% لكل منهما)، القولون والمستقيم (13.7%)، والرئة والقصبة والشعب الهوائية (13%).



أما بين الاناث فإن نحو 38.5% من حالات السرطان بين الإناث الأردنيات تحدث للثدي، يليها القولون والمستقيم (9.7%)، ثم الغدة الدرقية (6.2%) وسرطان عنق الرحم (4.3%).



اما بين فئة الأطفال فقد كانت أكثر أنواع السرطان شيوعاً هي سرطان الدم بنسبة (33.4%) يليه سرطان الدماغ والجهاز العصبي المركزي (19.4%) ومن ثم سرطان الغدد الليمفاوية (15.9%).



وحول الوفيات بسبب السرطان، أشار المجلس إلى أن أكثر أسباب الوفاة بسبب السرطان شيوعاً عند الذكور كانت أورام الرئة (27.8%)، والقولون والمستقيم (11%)، سرطان الدم (7.1%)، والمعدة (7.1%)، بينما كانت بين الإناث سرطان الثدي (14.6%)، سرطان الدم (10.6%) ،القولون والمستقيم (10.4%)، الغدد اللمفاوية (6.9% )،الرئة (6.6%).



وأكد المجلس على أنه لا يزال الكشف المبكر عن السرطانات الإنجابية في الأردن متأخراً، حيث أن نسبة النساء في سن الإنجاب اللواتي أجرين فحصاً ذاتياً أو فحصاً من قبل مختص للكشف عن سرطان الثدي خلال العام الماضي وهو أكثر أنواع السرطان انتشاراً بينهن (نحو 40% من مجموع حالات السرطان بين الإناث).



ونوه إلى أنه على الرغم من أن حوالي 65% من النساء في سن الإنجاب قد سمعن عن فحص مسحة عنق الرحم، إلا أن أقل من ربع (24%) النساء في سن الإنجاب ممن سبق لهن الزواج سبق وأن أجرين فحص مسحة عنق الرحم، ووصلت هذه النسبة إلى الثلث بين النساء في السنوات الأخيرة من حياتهن الإنجابية، وتدنت إلى 19%.