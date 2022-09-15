الجمعة 16-09-2022
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الخميس، 15-09-2022 11:20 م

الأعلى للسكان يختتم ورشة تدريبية حول البرمجة اللغوية العصبية

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الوكيل الاخباري - اختتم المجلس الأعلى للسكان، اليوم الخميس، ورشة تدريب مدربين بالصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية، حول موضوع البرمجة اللغوية العصبية "NLP"، خلال الفترة من 11- 15 أيلول.

جاء ذلك ضمن حزمة الدورات التدريبية لمشروع "نحو تحقيق خدمات وحلول أكثر استدامة لاحتياجات الصحة الجنسية والإنجابية للشباب واللاجئين في الأردن"، والذي ينفذ بالشراكة مع جامعة VRIJE بأمستردام، وأكاديمية Belink الهولندية، والمعهد الاستوائي الملكي الهولندي KIT، وجامعة اليرموك وجمعية أهل الجبل الأردنية.

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