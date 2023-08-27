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الأحد، 27-08-2023 11:25 م

الأمانة: انجاز 70% من التحول الإلكتروني الذي يمثل البنية التحتية لمشروع عمان الذكية

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الوكيل الاخباري - أكد الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان ناصر الرحامنة، إنجاز 70 % من مشروع التحول الإلكتروني الذي يمثل البنية التحتية لمشروع المدينة الذكية.

وأشار الرحامنة، وفقا ليومية الغد، إلى أن إستراتيجية الأمانة للأعوام 2022 - 2026، تتضمن تحويل عمّان إلى مدينة ذكية.

وبين أن الأولوية في الخطة ستكون للنقل العام وتطويره، مع توسيع نطاق الخدمات المقدمة.

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وزاد أن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الأمانة، بمثابة بنية تحتية لمشروع تحويل عمان إلى مدينة ذكية، دون أن يكشف عن قيمة الدعم المالي المقدم من أميركا وأوروبا.


وقال الرحامنة إن مشروع المدينة الذكية هو الاستغلال الأمثل للموارد بكفاءة، خاصة ما يتصل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوظيفها للتعامل مع التحديات التي تواجه المدينة، مشددا على أنه تم إنجاز 70% من مشروع التحول الإلكتروني.

 




 

 


 

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