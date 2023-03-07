الأمانة تُعلن عن تشغيل 10 مسارات جديدة باص عمّان - أسماء

الوكيل الإخباري - أعلنت أمانة عمان، أنه تم تشغيل 10 مسارات جديدة ضمن المرحلة الثانية لمشروع باص عمّان .



وأشارت الأمانة، عبر "فيسبوك" إلى أنه تم تعزيز وزيادة عدد حافلات التردد السريع على جميع المسارات رقم 98، 99، و 100.

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وتاليا أسماء المسارات الجديدة:



مسار رقم 41 ضاحية الرشيد-دوار الصحافة.

مسار رقم 45 سقف السيل - مرج الحمام.

مسار رقم 47 سقف السيل - إسكان المالية والزراعة.

مسار رقم 48 دوار الجمرك – بوليتكنك.

مسار رقم 49 الجسور العشرة - البشير - كلية ناعور - كلية لومينوس.

مسار رقم 51 المدينة الطبية – المقابلين.

مسار رقم 52 دوار المدينة الرياضية - خلدا - مجمع الحسين للأعمال.

مسار رقم 53 المدينة الرياضية - الدوار الثامن.

مسار رقم 55 الدوار الأول - دوار المدينة الرياضية.

مسار رقم 60 الدوار الثاني - مركز زها الثقافي - ستي مول.

