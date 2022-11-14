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الإثنين، 14-11-2022 11:39 ص

الأمانة تنشر مسار خط الباص السريع من المحطة حتى ابو نصير - أسماء المناطق

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الوكيل الإخباري - نشرت امانة عمان، مسار الذهاب والاياب للباص السريع الخط رقم 11 الواصل بين مجمع المحطة حتى منطقة ابو نصير.

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وبينت الامانة عبر "فيسبوك"، ان مسار الذهاب سيكون من : مجمع المحطة/شارع الملك عبدالله الأول/شارع الجيش/شارع الهاشمي/شارع الشابسوغ/ساحة الملك فيصل الاول/شارع الملك حسين/شارع امية بن عبد شمس/شارع الملك حسين/ميدان جمال عبدالناصر/شارع الملكة علياء/ميدان الامير زيد بن شاكر/شارع الملكة رانيا العبدالله/شارع احمد الطراونة/شارع عز الدين الدين الخطيب التميمي/تقاطع المنهل/شارع جوهر الصقلي/دوار الاميرة بسمة/شارع ابونصير/شارع الكرامة/شارع الضياء/شارع بلاط الشهداء/شارع ابو نصير.


ومسار الإياب سيكون: شارع ابو نصير/دوار الاميرة بسمة/شارع جوهر الصقلي/تقاطع المنهل/شارع عزالدين الخطيب التميمي/شارع احمد الطراونة/شارع الملكة رانيا العبدالله/ميدان الامير زيد بن شاكر/شارع الملكة علياء/ميدان جمال عبدالناصر/شارع الملك حسين/ساحة الملك فيصل الاول/شارع الرضا/شارع خليل السعود/شارع قريش/شارع الهاشمي/شارع الجيش/شارع الملك عبد الله الأول/ مجمع المحطة.



 




 

 


 

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