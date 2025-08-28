الخميس 2025-08-28 09:35 ص
 

النفط يتراجع عالميا

ارشيفية
ارشيفية
 
الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار النفط، الخميس، في وقت يُقيّم فيه المستثمرون توقعات الطلب على الوقود في الولايات المتحدة مع اقتراب نهاية موسم القيادة الصيفي، ويدرسون أيضًا التحولات المحتملة في إمدادات الخام في ظل الرسوم الهائلة التي فرضتها الولايات المتحدة على الهند عقابًا لها على استيراد النفط الروسي.اضافة اعلان


وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتًا أو 0.46 بالمئة إلى 67.74 دولارًا بحلول الساعة 00:27 بتوقيت غرينتش، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 36 سنتًا أو 0.56 بالمئة إلى 63.79 دولارًا، بعد أن ارتفعت بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس الأربعاء، أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 آب، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بسحب 1.9 مليون برميل.

ويعكس هذا الانخفاض قوة الطلب قبل عطلة يوم العمل. وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى "آي.جي"، إن هذا عادة ما يمثل النهاية غير الرسمية لموسم القيادة الصيفي وبداية انخفاض الطلب الأميركي.

ويترقّب المتعاملون رد فعل نيودلهي على الضغوط التي تمارسها واشنطن عليها لوقف شراء النفط الروسي، بعد أن ضاعف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على الواردات من الهند إلى ما يصل إلى 50 بالمئة، أمس الأربعاء.

وقال سيكامور: "من المتوقع أن تستمر الهند في شراء النفط الخام من روسيا على الأقل على المدى القصير، الأمر الذي من شأنه أن يحدّ من تأثير الرسوم الجديدة على الإمدادات العالمية".
 
 
