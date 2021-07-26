الأمانة تنفي لـ الوكيل ما يتم تداوله حول تقديمها الشوكولاته والماء لراكبي الباص السريع

الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - نفى الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان ناصر الرحامنة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي حول تقديم الماء والشوكولاتة لراكبي الباص السريع، ووصفها بالإشاعة.

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وأضاف الرحامنة لـ الوكيل الإخباري أن الخدمات التي ستقدمها الأمانة لراكبي الباص سريع التردد، ستكون عالية المستوى والجودة، من حيث الدقة في المواعيد، والنظافة، والرقابة الداخلية بواسطة الكاميرات، وتوفير خدمة الإنترنت.

إضافة إلى الخدمة المتميزة التي ستقدم لذوي الإعاقة، والتي تمنحهم حرية التنقل دون أية عثرات أو صعوبات.

وقد عمّت موجة تهكم من قبل المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعي منذ ليلة أمس، حول تصريح نسب للأمانة يفيد بأنها ستقدم حبة شوكولاتة وكاسة ماء باردة لكل من يركب الباص السريع.