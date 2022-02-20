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الأحد، 20-02-2022 01:54 م

الهواري ينفي وجود نية لخصخصة القطاع الصحي العام

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الوكيل الإخباري - نفى وزير الصحة فراس الهواري وجود نية لخصخصة القطاع الصحي العام .

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وقال الهواري، في اجتماع للجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الأحد، إن الوزارة لا تفكر بخصخصة القطاع الصحي العام وما يؤكد ذلك هيكلة وزارة الصحة بفصل الرعاية الأولية والمراكز الصحية عن المستشفيات.

 

وأضاف أن الوزارة استثمرت بالتعليم والتدريب في الجراحات الدقيقة وفي أمراض القلب والقسطرة والأوعية الدموية والعناية الحثيثة، وتوسعت في إجراء هذا النوع من الجراحات والعمليات في المستشفيات الحكومية.

 

وأشار إلى أن الوزارة سمحت للمستشفيات بالتوسع والنمو وكذلك قامت ببناء مستشفيات جديدة في مختلف المناطق وهو ما يؤكد جديتها في النهوض بالقطاع الصحي العام.

 

 




 

 


 

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