3.5 مليون دينار كلف متوقعة لعلاج مواطنين في طوارئ القطاع الخاص

الوكيل الإخباري - كشف وزير الصحة فراس الهواري أن كلف علاج المواطنين المؤمنين صحيا المتوقعة في طوارئ المستشفيات الخاصة تصل إلى 3.5 مليون دينار.

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وقال الهواري، في اجتماع للجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الأحد، إن هذه الاتفاقية تشمل علاج المواطنين المؤمنين في طوارئ القطاع الخاص مثل حالات الجلطات والقلب والكسور وغيرها من حالات الطوارئ.



وأضاف أن هذه الاتفاقية تهدف لتحقيق وصول سريع للحالات الطارئة إلى المستشفيات وتقديم رعاية طبية مباشرة وعدم تأخير علاج المواطنين، موضحا أن المواطن سيدفع فقط 20% من قيمة فاتورة العلاج في الطوارئ على أن يبلغ الوزارة بأنها حالة طارئة.



وأشار الهواري إلى أن الوزارة تهدف لتقديم الخدمات الصحية لكل مواطن ومقيم على أرض المملكة، لافتا إلى تأثر مستشفيات وزارة الصحة بسبب الزيادة السكانية الطبيعية وموجات اللجوء.



وبيّن أن الوزارة تهدف لتحقيق المساواة والعدالة في تقديم الرعاية وهي لا تتحقق بشكل سريع ومباشر وكامل لأنها تفرض تبعات كبيرة.