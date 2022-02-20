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الأحد، 20-02-2022 04:42 م

الهواري: 62% من المواطنين مؤمنين صحيا

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الوكيل الإخباري - كشف وزير الصحة فراس الهواري أن هناك دراسات لإضافة شريحة جديدة بنسبة 15% من الأشخاص غير المؤمنين صحيا لتصبح نسبة المؤمنين في الأردن 77%.

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وقال الهواري، في اجتماع للجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الأحد، إن نسبة المؤمنين صحيا في الوقت الحالي تبلغ 62% في القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى التأمين العسكري.

 

وأضاف أن الرؤية بهذا الشأن ستتضح خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه يتم دراسته بشكل مكثف منذ 6 أشهر.

 

وبيّن الهواري أنه في حال نجحت الوزارة برفع نسبة شمول المواطنين بالتأمين الصحي إلى 77%، فإن عدد الأشخاص غير المؤمنين سيصبح مليون شخص فقط.

 

وتابع أنه سيتم استيعاب الأشخاص غير المشمولين بالتأمين الصحي خلال فترة 3-5 سنوات وبشكل متدرج.

 




 

 


 

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