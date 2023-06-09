"الأمن السيبراني" يحذر الأردنيين من رسالة بريد إلكتروني مزيّفة

الوكيل الاخباري - أصدر المركز الوطني للأمن السيبراني تنويه وتحذير من رسالة بريد إلكتروني مزيّفة ووهمية من الإيميل الخاص برئيس المركز المهندس بسام المحارمة وصلت لجميع متسابقي محاربي السايبر بعنوان " محاربو السايبر Jordan NCSC launches"

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وقال المركز في التحذير:" نحذّر من التفاعل على هذه الرسالة أو الضغط على الرابط / الروابط التي تحتويها فهذا إيميل وهمي ومزيف.



وبين أنه نظرا للأهمية القصوى يرجى الانتباه وعدم التجاوب أو الرد على أي إيميلات تخص مسابقة محاربي السايبر قبل التأكد من صحتها وصحة مصدرها ومتابعة الموقع المركز الوطني للأمن السيبراني وصفحاتنا الرسمية والموثقة فقط.

