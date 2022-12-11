الأمن السيبراني يوضح بشأن مأمونية تطبيقات تطلب تتبع الموقع في الهاتف

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات



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أكد المركز الوطني للأمن السيبراني أن درجة مأمونية تطبيقات الهواتف الذكية التي تطلب الأذن لتتبع موقع المستخدم تعود إلى نوع التطبيق ، حيث أن بعض التطبيقات تحتاج اذن الوصول للموقع.وقال الأمن السيبراني لـ "الوكيل الإخباري" إن على المستخدم عند القيام بتثبيت اي تطبيق التأكد من موثوقية التطبيق و تثبيته من المتجر فقط وقراءة المراجعات و التحقق من تقييمات التطبيق و معلومات التواصل.وأضاف أن من الضرورة استخدام مضاد فيروسات لفحص الجهاز من أي تطبيق ضار وحذف جميع التطبيقات المشبوهة.وأشار إلى عدم اعطاء الصلاحية لتتبع الموقع الا ان كانت طبيعة عمل التطبيق تقتضي بذلك و ان كان موثوقا فقط.