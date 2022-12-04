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الأحد، 04-12-2022 01:24 م

تحذير أمني من عمليات احتيال تنفذها صفحات مزيفة باسم البنوك

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الوكيل الاخباري- أكد المركز الوطني للأمن السيبراني، اليوم الأحد أن البنوك لن تطلب من المواطنين أية معلومات خاصة بالحساب الخاص بطريقة غير رسمية.

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وحذر من الرسائل التي تصل للمواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي ومن حسابات غير موثقة ، موضحا أن هذه أساليب للاحتيال وسرقة معلوماتك.


وقال المركز الوطني للأمن السيبراني في منشور له عبر منصة "فيسبوك" في اليوم العالمي للبنوك تذكر دوما أن البنك لن يطلب منك أية معلومات خاصة عن حسابك بطريقة غير رسمية، فالرسائل التي تصلك عبر منصات التواصل الاجتماعي ومن حسابات غير موثقة هي أساليب للاحتيال وسرقة معلوماتك.


على صعيد متصل كان قد وصل "موقع الوكيل الاخباري" شكاوى من قيام صفحات بنوك مزورة راسلت مواطنين عبر رسائل الفيسبوك ، مدعية بانها لشأن منحهم قروض ميسرة وطلبت منهم معلومات حول حساباتهم البنكية .

 




 

 


 

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