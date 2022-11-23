تحذير أمني للأردنيين من روابط مشبوهة تتزامن مع كأس العالم

الوكيل الإخباري- حذر المركز الوطني للأمن السيبراني من التعرض للحوادث الأمنية عبر الانترنت خلال كأس العالم 2022.



وقال الأمن السيبراني في منشور على الصفحة الرسمية عبر منصة "فيسبوك" أن في فترة اقامة كأس العالم وفي جميع الأوقات، التوعية هي أساس الوقاية من التعرض للحوادث الأمنية عبر الإنترنت.



ودعا الأردنيين إلى المتابعة والبقاء بالقرب للكثير من النصائح الأمنية.

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وقال المركز الوطني للأمن السيبراني في وقت سابق أن ضغطة زر واحدة قد تكون السبب في اختراق جهاز المستخدمين.



وبين أنه وبالتزامن مع اقتراب كأس العالم قد تنتشر روابط غير موثوقة لمشاهدة المباريات.



ودعا المواطنين للتأكد دومًا من سلامة الروابط قبل الضغط عليها.



ونشر أحد الطرق للتأكد وفحص الرابط: ‏https://www.virustotal.com





