الأربعاء 23-11-2022
الوكيل الاخباري

تعميم هام لجميع المطاعم في الاردن من وزارة الصحة

اقتصاد قطر.. هذا ما سوف يتحقق بعد انتهاء المونديال - صور

تحذير أمني للأردنيين من روابط مشبوهة تتزامن مع كأس العالم

المعونة الوطنية: استبعاد 1800 أسرة من الدعم الموحد

ترقب اجتماع الاحتياطي الاتحادي يخفّض أسعار الذهب عالمياً

الجمارك تحبط تهريب نكهات وسجائر إلكترونية

على الجانب الآخر.. تعاويذ المونديال تحقق أرباحا بالملايين فمن الأكثر استفادة؟

جمعية الصرافين: انخفاض الحوالات الصادرة والواردة 20 %

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في الطاقة - أسماء

عقب انفجارين .. الاحتلال يغلق المداخل الرئيسية في القدس

الأربعاء، 23-11-2022 11:54 ص

تحذير أمني للأردنيين من روابط مشبوهة تتزامن مع كأس العالم

11202219114633944008632


الوكيل الإخباري- حذر المركز الوطني للأمن السيبراني من التعرض للحوادث الأمنية عبر الانترنت خلال كأس العالم 2022.

وقال الأمن السيبراني في منشور على الصفحة الرسمية عبر منصة "فيسبوك" أن في فترة اقامة كأس العالم وفي جميع الأوقات، التوعية هي أساس الوقاية من التعرض للحوادث الأمنية عبر الإنترنت.

ودعا الأردنيين إلى المتابعة والبقاء بالقرب للكثير من النصائح الأمنية.

اضافة اعلان

 

وقال المركز الوطني للأمن السيبراني في وقت سابق أن ضغطة زر واحدة قد تكون السبب في اختراق جهاز المستخدمين.

وبين أنه وبالتزامن مع اقتراب كأس العالم قد تنتشر روابط غير موثوقة لمشاهدة المباريات.

ودعا المواطنين للتأكد دومًا من سلامة الروابط قبل الضغط عليها.

ونشر أحد الطرق للتأكد وفحص الرابط: ‏https://www.virustotal.com

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
88888888888888888

تعميم هام لجميع المطاعم في الاردن من وزارة الصحة

9219711231

عمّان ضمن قائمة المدن القيادية في مجال العمل المناخي

112022610565830235106

المعونة الوطنية: استبعاد 1800 أسرة من الدعم الموحد

WhatsApp Image 2022-11-23 at 11.20.20 AM

الجمارك تحبط تهريب نكهات وسجائر إلكترونية

2

جمعية الصرافين: انخفاض الحوالات الصادرة والواردة 20 %

1669188150086

وزير الأشغال والنقل يلتقي نظيره المصري

أخبار متعلقة
cyber-Security

الأمن السيبراني يوقع اتفاقية لإطلاق المنصة الوطنية لفحص الاختراق

89364871-قطر-ترد-على-دعوات-مقاطعة-كأس-العالم

الأمن السيبراني يحذر من روابط مشاهدة مباريات كأس العالم

image

تحذير هام للأردنيين: عمليات احتيال تنفذها صفحات مزيفة

ببب

الوطني للأمن السيبراني يطلب تعيين مدير مديرية - تفاصيل

63163075788f3

الوطني للأمن السيبراني يحذر الأردنيين: شركات ومنصات وهمية تمارس الإحتيال

10202231145227940174606

الوطني للأمن السيبراني يشارك بمعرض سوفكس