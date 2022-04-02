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السبت، 02-04-2022 11:38 ص

الخصاونة يهنئ بحلول شهر رمضان المبارك

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الوكيل الإخباري - هنأ رئيس الوزراء بشر الخصاونة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

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وغرّد الخصاونة، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أرفع أسمى آيات التَّهنئة والتَّبريك إلى مقام مولاي جلالة الملك عبدالله الثاني، وسموّ وليّ عهده الأمين الأمير الحسين، والأردنيين الأعزَّاء، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك".

 

وأضاف: "أعاده الله على وطننا العزيز، وأمَّتينا العربيَّة والإسلاميَّة بالخير واليُمن والبركات".

 

 

 

 




 

 


 

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