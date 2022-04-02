الخصاونة يهنئ بحلول شهر رمضان المبارك

الوكيل الإخباري - هنأ رئيس الوزراء بشر الخصاونة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

اضافة اعلان

وغرّد الخصاونة، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أرفع أسمى آيات التَّهنئة والتَّبريك إلى مقام مولاي جلالة الملك عبدالله الثاني، وسموّ وليّ عهده الأمين الأمير الحسين، والأردنيين الأعزَّاء، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك".

وأضاف: "أعاده الله على وطننا العزيز، وأمَّتينا العربيَّة والإسلاميَّة بالخير واليُمن والبركات".