الخصاونة يهنئ بحلول شهر رمضان المبارك

الوكيل الإخباري - هنأ رئيس الوزراء بشر الخصاونة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وغرّد الخصاونة، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أرفع أسمى آيات التَّهنئة والتَّبريك إلى مقام مولاي جلالة الملك عبدالله الثاني، وسموّ وليّ عهده الأمين الأمير الحسين، والأردنيين الأعزَّاء، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك".
وأضاف: "أعاده الله على وطننا العزيز، وأمَّتينا العربيَّة والإسلاميَّة بالخير واليُمن والبركات".
أرفع أسمى آيات التَّهنئة والتَّبريك إلى مقام مولاي جلالة الملك عبدالله الثاني، وسموّ وليّ عهده الأمين الأمير الحسين، والأردنيين الأعزَّاء، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك؛ أعاده الله على وطننا العزيز، وأمَّتينا العربيَّة والإسلاميَّة بالخير واليُمن والبركات.— Bisher Al-Khasawneh (@BisherKhasawneh) April 2, 2022