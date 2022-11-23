الأمن العام: لا مخالفات للمركبات التي يوجد بها خلل فني خلال حملة الشتاء

الوكيل الإخباري - جددت مديرية الأمن العام التأكيد على أنه لن يتم تسجيل مخالفات على المركبات التي يوجد بها خلل فني خلال حملة الشتاء.

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وقالت في بيان لها، انه سيتم إعطاء مهلة لمدة أسبوع لصاحب المركبة ليقوم بتصويب الخلل ومن ثم مراجعة أي من مراكز الإدارات المرورية بعد تصويب الخلل لإلغاء الإشعار الذي صدر بحق المركبة.

وأشارت المديرية الى خضوع 360 ألف مركبة للفحص الفني خلال الحملة التي تستهدف صلاحية المركبات الفنية للسير على الطرقات خلال فصل الشتاء.



ودعت المواطنين إلى التعاون مع رجال الأمن العام خلال فترة الحملة والتي لا تزال مستمرة وتفقد صلاحية مركباتهم لمواجهة ظروف فصل الشتاء المختلفة وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين, أثناء استخدامها، وتجنباً لإعاقة حركة السير في حال تعطلها بسبب الظروف الجوية