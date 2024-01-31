الأربعاء 31-01-2024
الوكيل الاخباري
 

450 ألف طالب وطالبة بالتعليم الخاص يلتحقون بمدارسهم غداً

الانجليزية والرشادية .. سعر ليرة الذهب بالأردن اليوم

القسام: استهدفنا دبابة ميركافا غربي خان يونس

جيش الاحتلال يسحب اللواء الخامس من قطاع غزة

استشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال في خان يونس

إدارة السير تهيب بمالكي المركبات العمومية

الخصاونة: الحكومة لن تعد إلا بما تستطيع الإيفاء به

النواب يقر مشروع موازنة 2024 بالأغلبية

في سابقة هي الأولى منذ 150 عاما.. لجنة في مجلس النواب الأمريكي تصوت لعزل وزير الأمن الداخلي

مجلس النواب يشرع بالتصويت على الموازنة

عاجل

النواب يقر مشروع موازنة 2024 بالأغلبية

الأربعاء، 31-01-2024 01:17 م

الأمن العام ينظّم حملة تبرع بالدم لصالح مركز الأورام العسكري

52b168e5-bd75-48a3-b7d2-3a6912277a4e


الوكيل الإخباري - بمناسبة عيد ميلاد جلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، نفّذت مديرية الأمن العام اليوم الأربعاء حملة للتبرع بالدم لصالح مركز الأورام العسكري التابع للخدمات الطبية الملكية، لتعزيز مخزونه الإستراتيجي من الدم. 

اضافة اعلان


وتأتي هذه الحملة التي تم إطلاقها امتداداً لسلسلة الحملات التي نفّذتها المديرية بالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية ضمن نهج مديرية الأمن العام في تعزيز قيم التكافل والتعاون المجتمعي.


وشارك بتنفيذ الحملة منتسبو الأمن العام من قيادة أمن إقليم العاصمة  وقوّات الدرك والدفاع المدني، بالتعاون مع مركز الأورام العسكري في الخدمات الطبية الملكية ومديرية الإعلام والشرطة المجتمعية.


وشهدت حملة التبرع بالدم إقبالاً كبيراً من مرتبات مديرية الأمن العام، الذي ساهم في رفع رصيد بنك الدم الوطني من وحدات الدم المختلفة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
417444450_689231646717406_1932223099235670249_n

التعامل مع 1172 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

1024x576_main_image5e74d34eb1b64

إدارة السير تهيب بمالكي المركبات العمومية

0L5A0349

الخصاونة: الحكومة لن تعد إلا بما تستطيع الإيفاء به

1706691232710

مجلس محافظة البلقاء يبحث المشاريع المدرجة للثقافة بموازنة العام الحالي

WhatsApp Image 2024-01-31 at 11.42.01 AM

العسعس: عجز الموازنة والدين العام ضمن الحدود الآمنة

547106-1719094637

3206 منتفعين من برنامج دعم الطاقة الشمسية العام الماضي

أخبار متعلقة
FWF7z_5WYAMZyQw

جهود الدفاع المدني تحول دون وقوع وفيات وإصابات بحريق شب داخل شقة في عمّان

288931_13_1657041952

مدفأة حطب تتسبب بـ 3 وفيات وإصابة 5 بجرش

pic_132277

4 إصابات بتصادم مركبتين على مثلث العارضة

2023_04_13_10_50_28

الدوريات الخارجية: جميع الطرق سالكة دون عوائق

22023410544834954630

بسبب سوء استخدام المدافئ .. وفاة شخص و 5 إصابات بحادثين منفصلين في عمّان

419246107_679961880977716_6084133473286010043_n

التعامل مع 1219 حالة اسعافية خلال 24 ساعة