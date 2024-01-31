الأمن العام ينظّم حملة تبرع بالدم لصالح مركز الأورام العسكري

الوكيل الإخباري - بمناسبة عيد ميلاد جلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، نفّذت مديرية الأمن العام اليوم الأربعاء حملة للتبرع بالدم لصالح مركز الأورام العسكري التابع للخدمات الطبية الملكية، لتعزيز مخزونه الإستراتيجي من الدم.

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وتأتي هذه الحملة التي تم إطلاقها امتداداً لسلسلة الحملات التي نفّذتها المديرية بالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية ضمن نهج مديرية الأمن العام في تعزيز قيم التكافل والتعاون المجتمعي.



وشارك بتنفيذ الحملة منتسبو الأمن العام من قيادة أمن إقليم العاصمة وقوّات الدرك والدفاع المدني، بالتعاون مع مركز الأورام العسكري في الخدمات الطبية الملكية ومديرية الإعلام والشرطة المجتمعية.



وشهدت حملة التبرع بالدم إقبالاً كبيراً من مرتبات مديرية الأمن العام، الذي ساهم في رفع رصيد بنك الدم الوطني من وحدات الدم المختلفة.