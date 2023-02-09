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الخميس، 09-02-2023 02:05 م

الأمن: القبض على شخص من أخطر تجار المخدرات مُسلح ومتورط بحيازة 400 الف حبة مخدرة

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فريقاً تحقيقياً من ادارة مكافحة المخدرات تولى متابعة معلومات وردت عن قيام مجهولين بحيازة كميات كبيرة من الحبوب المخدرة وإخفائها في منطقة خالية من السكان في العاصمة .

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وأضاف الناطق الإعلامي أنّ فريق التحقيق من خلال ما قام به من متابعة وجمع للمعلومات بالطرق الاستخباراتية تمكن من تحديد مكان إخفاء الحبوب المخدرة وتم التوجّه للمكان شرق العاصمة وعثر على 400 ألف حبة مخدرة داخل خمسة أكياس كبيرة ( شوالات) دفنت داخل أرض خالية من السكان .


وأكّد أنّه تم تحديد هوية أحد المتورطين والذي قام باخفاء الحبوب المخدرة وهو مطلوب مصنف بالخطر والمسلح ويُعد من أخطر تجار المخدرات في العاصمة وجرى تحديد مكان وجوده ومداهمته وإلقاء القبض عليه وبوشرت التحقيقات معه .


وفي سياق متّصل وفي احدى مناطق البادية الوسطى دوهم منزل أحد تجار المخدرات وأُلقي القبض عليه وضبط داخل منزله بعد تفتيشه 35 كف حشيش و 6 آلاف حبة مخدرة .


 




 

 


 

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