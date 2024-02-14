الأمن: القبض على 19 شخصاً متورطاً بـ 9 قضايا لتجارة وترويج المخدرات

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات، تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع (9) قضايا نوعية في مختلف مناطق المملكة، أُلقي القبض خلالها على( 19 )شخصاً من تجار المخدرات ومروجيها ومهربيها.

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وأكّد الناطق الإعلامي، في بيان صحفي، أن أبرز تلك القضايا كانت في محافظة العاصمة، إذ جرى بعد جهد استخباري وجمع للمعلومات حول خلية لتهريب المخدرات تحديد هوياتهم وإعدادهم لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة لإحدى دول الجوار عن طريق إخفائها داخل برواز ( صورة ) بطريقة مخفية، وإرسالها كطرد بريدي، إذ تم تحديد مكان وجود الطرد وضبطه، وعثر بداخله على (25) ألف حبة مخدرة، وبالتزامن مع ذلك تحركت فرق القبض والمداهمة، وتمكنت من إلقاء القبض على (3) متورطين .



وقال إنه جرى في محافظة العاصمة التعامل مع (3) قضايا أخرى، ألقي القبض في القضية الأولى على شخص مصنف بالخطر جداً والمسلح، وبحقه 15 طلبا أمنيا لإدارة مكافحة المخدرات، إضافة الى 28 طلبا بقضايا أخرى ومتوارٍ عن الأنظار منذ سنوات، بعد أن تم تحديد مكان وجوده ومداهمته.

وفي القضية الثانية جرت متابعة شخصين من مروجي المخدرات في مناطق جنوب العاصمة، وبعد التأكد من حيازتهما للمواد المخدرة جرت مداهمة مركبة يستقلانها وأُلقي القبض عليهما وضبط بحوزتهما 36 كف حشيش و 36 علبة صغيرة تحوي مادة زيت الحشيش وكمية من الحبوب المخدرة، وفي القضية الأخيرة في عمان ضبط نصف كغم من مادة الكريستال القاتلة بحوزة مروجين اثنين بعد إلقاء القبض عليهما.



وفي محافظة المفرق، وبعد جمع المعلومات حول (4) تجار للمخدرات ومراقبة نشاطهم الإجرامي وتحديد مكان إخفائهم للمواد المخدرة والقي القبض عليهم جميعا بعد مداهمتهم وضبط بحوزتهم (10) آلاف حبة مخدرة، فيما أُلقي القبض في احدى مناطق البادية الشمالية على تاجر للمخدرات وضبط بحوزته (4) أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة .



وفي محافظة معان، دوهم أحد تجار المخدرات وضبط بحوزته (4) آلاف حبة مخدرة وكف ونصف حشيش.

كما وأُلقي القبض في محافظة اربد على (3) مروجين للمخدرات بعد التأكد من قيامهم بترويج المواد المخدرة في المحافظة وضبط بحوزتهم (7) كفوف حشيش.



وفي آخر القضايا في محافظة الكرك، أُلقي القبض على شخصين من معتادي ترويج المخدرات وضبط بحوزتهما (2000) حبة مخدرة و (6) كفوف حشيش.



وجرت إحالة القضايا كافّة إلى المدعي العام لمحكمة أمن الدولة.