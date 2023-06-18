الأحد 18-06-2023
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الأحد، 18-06-2023 09:26 ص

السير: تجمهر الفضوليين قرب حادث السير يُسبب حوادث أخرى

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الوكيل الإخباري - قال مندوب إدارة السير إن تجمهر الفضوليين وعدم رفع المركبات المتسببة بالحوادث المرورية عن حرم الشارع بحال كان هناك قدرة لرفع المركبة، جميعها تصرفات لها أثر كبير لإعاقة حركة المرور أو التسبب بحوادث أخرى، مؤكداً بأن مندوب الحوادث له القدرة والخبرة الكافية على تحديد المسبب و تعليل وتبرير سبب الحادث.اضافة اعلان


ودعا المندوب خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام، إلى ضرورة الالتزام بقواعد وأولويات السير كإعطاء الأولويات والالتزام بالمسارب، لما لها أثر كبير للحد من حوادث السير وتسهيل الحركة المرورية

وجدد التأكيد على ضرورة الحذر والانتباه أثناء القيادة وضرورة اتباع توجيهات وإرشادات رقباء السير وعدم ارتكاب المخالفات الخطرة وتجنب التتابع القريب وعدم تجاوز السرعات المقررة على الطرق وتغيير المسرب بشكل مفاجئ لتجنب الحوادث المرورية.

 




 

 


 

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