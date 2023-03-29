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الأربعاء، 29-03-2023 04:43 م

الأمن يحذر من الحالة الجوية

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الوكيل الإخباري- حذرت مديرية الأمن العام من الحالة الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة، لا سيما  تدني الرؤية الأفقية على الطرق في المناطق الجنوبية والشرقية بسبب الرياح الشديدة المثيرة  للغبار والتي من المتوقع أن تشهدها تلك المناطق. اضافة اعلان


ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة أخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة والاحتفاظ بالعلاجات الخاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي والربو والحساسية.

كما وأكدت إدارة الدوريات الخارجية جاهزيتها  للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة في الساعات القادمة ومتابعة حالة الطرق الخارجية حفاظاً على سلامة مستخدميها، مهيبة باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتجنب السرعات العالية على الطرق الداخلية والخارجية والتعاون مع الدوريات المنتشرة المتواجدين للدلالة والإرشاد، وعدم التردد بالاتصال على هاتف  الطوارئ  (911) إذا دعت الحاجة لذلك .

 




 

 


 

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