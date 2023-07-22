السبت 22-07-2023
الوكيل الاخباري

معسكر حول مشاركة الشباب بالحياة السياسية في جرش

الصيدلاني فارس سعد الدين صبرة مبارك التخرج

خبراء: علامات التغير المناخي تظهر بوضوح في الأردن

اتفاقية بين وزارة الشباب وشركة الدائرة الخضراء للبرمجيات

جامعة اليرموك تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

الامن العام : وفاتان إثر تدهور مركبة في وادي

حزن على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب أنس بحادث مؤسف

البرلمان العربي يرحب بتصويت البرلمان البرتغالي لصالح قرار بالاعتراف بالنكبة الفلسطينية

انطلاق بطولة المملكة التنشيطية الأولى لسباحة الزعانف بالعقبة

الامن العام : وفاة واصابات بمشاجرة في عمان

السبت، 22-07-2023 10:07 ص

5 آلاف دينار غرامة وحبس لمدة 4 أشهر بحق من يقوم بهذه المخالفة

a3a0f9f8-1646321297100132700


الوكيل الإخباري - نشرت إدارة الشرطة السياحية التابعة لمديرية الأمن العام، نص المادة 16 من قانون حماية التراث العمراني والحضري. اضافة اعلان


وبينت الإدارة، عبر فيسبوك، أن قانون نص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 2000  دينار ولا تزيد على 5000 الاف دينار او بالحبس مدة لا تقل عن 4 اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بهدم أي موقع تراثي أو أي جزء منه.

وأضافت أنه يلتزم المخالف بإزالة المخالفة وإعادة الوضع الى ما كان عليه على نفقته الخاصة وفي حال امتناعه عن ذلك تقوم اللجنة بإعادة الوضع الى ما كان عليه على نفقته وذلك بالإضافة الى أي عقوبة توقع عليه بمقتضى احكام هذا القانون.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
4

معسكر حول مشاركة الشباب بالحياة السياسية في جرش

523

خبراء: علامات التغير المناخي تظهر بوضوح في الأردن

5

اتفاقية بين وزارة الشباب وشركة الدائرة الخضراء للبرمجيات

7202317144041381300728

جامعة اليرموك تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

الدفاع المدني 4

الامن العام : وفاتان إثر تدهور مركبة في وادي

720232013342589553900

حزن على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب أنس بحادث مؤسف

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-07-20 at 10.33.53 PM

قانون الجرائم الإلكترونية في ظل جدلية تكميم الافواه وحرية الرأي والتعبير

120222143327144856771

الأمن العام يوضح تفاصيل التحقيق في قضية مقتل طفل في مأدبا

image

15 ألف بلاغ ورد لطوارئ العمليات والسيطرة

323157079_694101479044636_5376272022731193767_n

مع بدء العطلة.. انتشار أمني مُكثف على الطرق الداخلية والخارجية

_copyالحدود_العمري_(45)

الأمن: 19 ألف مركبة دخلت الأردن عبر حدود العمري الاسبوع الماضي

333-copy

الأمن: كشف زيف ادّعاء شخص اختلق قضية تعرّضه للسلب المسلّح وسرقة 13 ألف دينار