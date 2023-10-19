الأمن يعثر على سائحين ضلا الطريق في الطفيلة

الوكيل الإخباري - بذلت وحدات مختلفة من مديرية الأمن العام جهوداً كبير قادتها للعثور على سائحين من جنسية اوروبية ورد بلاغ بأنهما قد فُقدا بعد أن ضلا الطريق مساء يوم أمس في إحدى المواقع الطبيعية في محافظة الطفيلة.

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وبين الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام، أن فريق إنقاذ من مديرية الدفاع المدني تمكن من العثور على السائحين فجر هذا اليوم، على بعد 23 كم من مركبتهما، وهي مسافة قطعها الفريق سيراً على الأقدام بسبب وعورة التضاريس، حتى وصلهما في أحد الوديان التي يقصدها الزوار لممارسة رياضة التجوال والمغامرة، وكانا بحالة صحية جيدة.



وأشار إلى أن فرق إنقاذ من الدفاع المدني بالتعاون والتنسيق مع قيادة إقليم الجنوب والشرطة السياحية، شاركت في عمليات البحث والإنقاذ، وبذلت جهوداً مضنية وشملت مساحات واسعة تم البحث فيها إلى أن تم العثور عليهما وتأمينهما