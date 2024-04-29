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الإثنين، 29-04-2024 03:20 م

سامح شكري: الأسرة الدولية ترفض الحل العسكري في رفح

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الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية المصري سامح شكري ان "الأسرة الدولية ترفض الحل العسكري في رفح، لأنه سيؤدي إلى أزمة إنسانية".اضافة اعلان


وأضاف خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الإثنين في الرياض: "لدينا رغبة في إقامة دولة فلسطينية وإنهاء دوامة العنف التي استمرت لـ 70 عاماً".

وأشار إلى وجود مقترح على الطاولة لوقف إطلاق النار في غزة، ويتم بحثه من قبل الجانبين - حماس واسرائيل- .

وتابع: "يجب أن نحدد الشروط التي تؤدي إلى مشاركة حماس في إقامة دولة فلسطينية... طالما هناك احتلال، ستكون هناك مبررات للمقاومة وفقًا للقانون الدولي".


 




 

 


 

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