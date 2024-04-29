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الإثنين، 29-04-2024 05:07 م

الملك يعزي عشيرة الفلاحات

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الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، واجب العزاء إلى عشيرة الفلاحات بوفاة المرحوم إنيازي موسى الشبعان الفلاحات.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت العزاء، اليوم الاثنين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحوم وعموم عشيرة الفلاحات ، سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.

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