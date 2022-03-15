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الثلاثاء، 15-03-2022 11:18 ص

الأمن: يمكننا تتبع مسار الرصاص العشوائي - فيديو

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الوكيل الإخباري - أكد مدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية في مديرية الأمن العام العميد الدكتور محمد العمري أنه يمكن تتبع أي مقذوف ناري أو الرصاص العشوائي وذلك باعتماد قواعد علمية حيث يتم تحديد كيف أطلقت ومسار الإطلاق ونوع السلاح المستخدم.

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وقال العمري عبر أثير إذاعة الأمن العام، اليوم الثلاثاء، إن قوة المقذوف الناري عند نزولها إلى الأرض في حال إطلاقها بالهواء لا تقل عن قوتها في حال توجيهها نحو هدف مباشر ومن مسافة قريبة، مضيفا أن للرصاصة قدرة كبيرة على إحداث أذى كبير على الأجسام التي تصيبها سواء أكانت معدن أو أشخاص.

 

وأشار إلى أن هناك اعتقاد خاطئ وغير منطقي حول تلاشي الرصاصة بعد إطلاقها في الهواء، مؤكدا أن هذا الاعتقاد لا أساس له من الصحة لأن الرصاصة جسم مادي ولا يمكن أن تتلاشى.

 



 




 

 


 

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