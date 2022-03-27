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الأحد، 27-03-2022 03:08 م

الأمن يوضح حول تعرض طفلة للضرب.. ويطلب عدم نشر الفيديو

حماية الاسرة (1)


الوكيل الإخباري - أوضح الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام ملابسات قضية طفلة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنها بصحة جيدة وتتم متابعتها وزيارتها بشكل دوري وآخر زيارة تمت لها كانت اليوم الأحد.اضافة اعلان


وقال في بيان وصل لـ"الوكيل الإخباري"، نسخة عنه، إنه وقبل نحو أسبوعين تعرضت الطفلة للضرب بحسب ادّعاء من قبل قريبة لها، وكانت حالتها الصحية حسنة وتم في حينه اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحمايتها والكفيلة بعدم تعرضها للضرب مرة أخرى وجرى الاحتفاظ بها لدى حماية الأسرة والأحداث وتحويل المعتدية عليها للقضاء وللحاكم الإداري وجرى توقيفها.

وأكد أنه جرى عمل مؤتمر بحالة الطفلة برعاية المحافظ ومشاركة وزارة التنمية الاجتماعية بعد ارسالها لكل من القاضي الشرعي وقاضي الأحداث وقرروا في حينه إعادة تسليمها لوالدها لعدم وجود ما يمنع من ذلك ويهدد الطفلة، ومنذ ذلك الحين تتم زيارتها بشكل دوري والاطمئنان على صحتها ولم تتعرض لأي أذى بحمد الله وستستمر الإدارة بزيارة الطفلة والاطمئنان على صحتها ووضعها الاجتماعي.

وأشار إلى أن قضايا الحضانة ليست من ضمن اختصاصات ادارة حماية الأسرة والأحداث ولا تملك أي صلاحيات حيالها وتنحصر أحكام الحضانة ضمن نطاق القاضي الشرعي حصريا وكل ما أُثير حول ذلك هو غير صحيح ويجانب الواقع وتمتلك ادارة حماية الأسرة والأحداث الحق بالملاحقة القانونية لكل من استغل حالة الطفلة للإساءة وإلصاق اتهامات لا أساس لها من الصحة 

وأهاب الناطق الإعلامي بالجميع وحفاظاً على مصلحة الطفلة الفضلى عدم نشر وتداول مقاطع الفيديو الخاصة بها، ومن يملك أي معلومة حولها تزويد إدارة حماية الأسرة والأحداث بها لتتم متابعتها عن طريقهم دون تعريض الطفلة لأي أذى نفسي أو اجتماعي أو يؤثر على مستقبلها وما يضمن الحفاظ على المصلحة الفضلى للطفلة.

 




 

 


 

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