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السبت، 17-02-2024 11:03 م

الأميرة صالحة ترعى فعاليات اليوم التثقيفي الصحي بالسلط

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الوكيل الاخباري - رعت سمو الأميرة صالحة بنت عاصم فعاليات اليوم التثقيفي التوعوي الصحي، ضمن أعمال المؤتمر الطبي الرابع المقام بمجمع النقابات المهنية بمدينة السلط.

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واستهل رئيس المؤتمر استشاري أمراض القلب الدكتور رائد العوايشة كلمته بشرح محاور الفعالية وأهدافها، معربا عن شكره لسمو الأميرة صالحة، لرعايتها الكريمة، لفعاليات اليوم التثقيفي، الذي انبثق عن المؤتمر الطبي الرابع الذي من المؤمل أن يخرج بتوصيات تصب في خدمة القطاع الطبي والنهوض به.

 

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