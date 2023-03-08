الأميرة منى ترعى افتتاح يوم التمريض والمهن الطبية المساندة

الوكيل الاخباري - رعت سمو الأميرة منى الحسين، رئيس المجلس التمريضي الأردني وراعية التمريض والقبالة في إقليم شرق المتوسط، اليوم الأربعاء، افتتاح اليوم العلمي الـ23 للتمريض والسادس للمهن الطبية المساندة، الذي يقام على هامش المؤتمر الدولي العاشر للخدمات الطبية الملكية في قصر الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت.



وقال مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات "لنا الفخر بأن تكون خدماتنا الطبية الملكية، هذا الصرح الطبي الرائد، التي تعكس الرؤية الملكية، تقدم كل يوم تميزاً جديداً في مجال العلوم الطبية والرعاية الصحية، وتسعى للوصول إلى آفاق المعرفة لتكون على مصاف الدول المتقدمة في مجال المهن الطبية".

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