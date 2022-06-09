الأمير الحسن يؤكد أهمية إبقاء القدس حاضرة في وجدان أبناء الأمة

الوكيل الإخباري - مندوبا عن سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس منتدى الفكر العربي، ورئيس مجلس أمناء مركز الحسن بن طلال لدراسات القدس، شارك الدكتور محمد هاشم غوشة مدير مركز الحسن بن طلال لدراسات القدس، في فعاليات انطلاق مؤتمر وثائق الأملاك والوضع التاريخي للمسجد الأقصى المبارك (الحرم الشريف)، في رام الله، الذي نظمته اللجنة العليا للقدس تحت رعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمشاركة البعثات الدبلوماسية العاملة في فلسطين، ومؤسسات الأمم المتحدة، ومؤسسات المجتمع المدني.

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وبين سموه في كلمة له، ألقاها الدكتور غوشة نيابة عن سموه، أن "انعقاد هذا المؤتمر يأتي في مرحلة ازدادت فيها دوامة العنف والاعتداءات التي تقترفها السلطات الإسرائيلية في القدس"، موضحاً أن "السكوت على هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والاستمرار فيها ستكون له تبعات جسيمة على أرض الواقع وتهديد للسِلم".



وأشار سموه إلى أن القدس وأهلها يستحقون منا كل دعم واحتضان، مشددا على أنه وفي إطار الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات في القدس، فإنّ المساس بالقدس الشريف والاعتداء على مقدساتها خاصة المسجد الأقصى المبارك (الحرم القدسي الشريف)، لم ولن يكون مقبولاً، وسيُواجه بجميع الوسائل الدبلوماسية والقانونية المتاحة.



وأكد أهمية إبقاء القدس حاضرة في وجدان أبناء الأمة وتأكيد مكانتها الروحية واستثمار الثقافة العربية بشكل يعزز حماية الأوقاف والدفاع عنها، مشددا على ضرورة استنهاض همة وخبرة وإسهامات علماء الأمة وشخصياتها الاعتبارية والفكرية وتجاربهم الغنية بتنوعها وشموليتها، إذ أن الدفاع عن التراث هو في حقيقته دفاع عن النفس والكيان والهوية والشخصية الحضارية.