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الأحد، 02-01-2022 09:00 م

الأوبئة : يجب أخذ الجرعة المعززة لنأمن من شر المتحور الجديد

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الوكيل الاخباري - قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور بسام حجاوي، إن المؤشرات الوبائية انخفضت للأسبوع الرابع على التوالي.

وفي حديث للتلفزيون الأردني، الأحد، أكد حجاوي أن الأردن في طريقه للانتهاء من موجة فيروس كورونا الثالثة والتي تسبب بها انتشار متحور “دلتا”، الذي سيغادرنا قريبًا خلال هذا العام.

وتخوّف من المتحور الجديد “أوميكرون” الذي لا يزال العالم يعمل جاهدا لاحتوائه، مشيرا إلى أن معدلات التفشي بالمتحور الجديد سريعة جدا، لكن أعراضه خفيفة.

وبين خشيته من نقل عدوى “أوميكرون” إلى أكبر عدد ممكن، لافتا إلى أن أعداد الإصابات الكبيرة تفرز حالات لها مضاعفات وقد تؤدي إلى الوفاة.

وأعرب عن أمله بأن يسيطر البروتوكول الصحي المحدّث للتعامل مع المتحور الجديد على أعداد الإصابات، داعيا إلى ضرورة الالتزام بطبيق أوامر الدفاع والإقبال على تلقي المطاعيم المضادة لكورونا.

وشدد على أن جرعتي المطعوم ليست كافية في منع انتشار “أوميكرون”، منوها بضرورة أخذ الجرعة المعززة “لنأمن من شر المتحور الجديد”.

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