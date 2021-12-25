الاوبئة لـ الوكيل : الجرعة الثالثة يجب ان تكون على جدول الاهمية لدى المواطنين

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - شدد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي،على اهمية تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا .



ولفت حجاوي في تصريح لموقع الوكيل الاخباري الى توصية اللجنة الاخيرة والتي اقرت مؤخراً بالسماح بتلقي الجرعة المعززة لمن مضى 3 شهور على تلقيهم الجرعة الثانية .



وتأمل حجاوي ان تكون الجرعة الثالثة على جدول الاهمية لدى المواطنين في الاردن لانها تضاعف المناعة لديهم من الاصابة في الفيروس .



وقال حجاوي إنه لا يوجد فرض لالزامية المطعوم بشكل مطلق، لكن هناك قيود تُفرض على غير متلقي المطعوم، خاصة التي سيتم تطبيقها مع بداية العام القادم .

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