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الأربعاء، 12-05-2021 01:43 م

اعلان صادر عن وزارة الأوقاف حول صلاة العيد

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية عن إقامة المصلى الرئيسي لصلاة العيد غدا الخميس في  مدينة الحسين الرياضية للشباب.
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وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن جميع بوابات المدينة الرياضية ومن كل الاتجاهات ستكون مفتوحة أمام المصلين الراغبين باداء صلاة العيد في المصلى الرئيسي والذي يشتمل ايضا على مصلى للنساء وذلك تجنبا للازدحام وتحقيق لإجراءات السلامة.

ودعت المصلين الى الالتزام بالاجراءات المحددة للوقاية من انتشار كورونا واحضار سجادة الصلاة وارتداء الكمامة، علما أن موعد اقامة صلاة العيد عند الساعة 7صباحا.

 




 

 


 

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