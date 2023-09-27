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الأربعاء، 27-09-2023 10:15 ص

الأوقاف تقيم احتفالاً دينياً بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف الثلاثاء القادم

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
تقيم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية احتفالاً دينياً يوم الثلاثاء القادم الموافق 3 تشرين الأول بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف الذي يصادف اليوم وفق الناطق الإعلامي باسم الوزارة علي الدقامسة.اضافة اعلان


وقال الدقامسة اليوم الأربعاء لـ"الوكيل الاخباري" إن الاحتفال سيقام في قاعات المركز الثقافي الإسلامي- مسجد الشهيد بمنطقة العبدلي الساعة 11 صباحاً تحت رعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة.

ونوه أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي، يعيد للأذهان بداية الدعوة الإسلامية، وترسيخ القيم الإسلامية، والحث على الخير.







 




 

 


 

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